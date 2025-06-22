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США скрывали свое намерение бомбить Иран даже перед началом атаки

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиационный удар по Ирану, до последнего момента не раскрывая намерения и деталей предстоящей бомбардировки. Об этом написали американские СМИ.

Трамп не стал раскрывать заранее детали готовящейся операции.

Президент США Дональд Трамп принял решение нанести авиационный удар по Ирану, до последнего момента не раскрывая намерения и деталей предстоящей бомбардировки. Об этом написали американские СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция.

«Трамп держал этот шаг в тайне. По крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — уточнила газета The New York Times.

Как сообщало URA.RU ранее, Израиль был предупрежден о готовящейся атаке. Вечером 21 июня американский лидер провел в Белом доме встречу с командой по национальной безопасности. Темой обсуждения стали авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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