Трамп поговорил с Нетаньяху после атаки США на ядерные объекты Ирана

После, как сообщил CNN, в Белом доме удары США по иранским ядерным объектам посчитали «очень эффективными». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.