Трамп поговорил с Нетаньяху после атаки США на ядерные объекты Ирана

Трамп созвонился с Нетаньяху, после удара США по объектам в Иране.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры после нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщили представители Белого дома телеканалу CNN.
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«Трамп и Нетаньяху поговорили после того, как США нанесли удары по Ирану», — сообщил CNN. Детали беседы не раскрываются.
Ситуация на Ближнем Востоке стала напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
Ранее сообщалось, что США нанесли серию ударов по иранским ядерным объектам, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил американский президент Дональд Трамп.
После, как сообщил CNN, в Белом доме удары США по иранским ядерным объектам посчитали «очень эффективными». Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.