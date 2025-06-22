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CNN: Трамп создал себе головную боль, начав бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп усложнил себе ситуацию атаками на Иран. Американская администрация, вероятно, рассчитывала на ограниченные возможности Ирана для контратаки по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает CNN.

Трамп усложнил себе жизнь.

Президент США Дональд Трамп усложнил себе ситуацию атаками на Иран. Американская администрация, вероятно, рассчитывала на ограниченные возможности Ирана для контратаки по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает CNN.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп назвал историческим моментом удары по ядерным объектам Ирана.

«Белый дом, возможно, посчитал, что у Тегерана теперь меньше возможностей нанести ответный удар США, чем в 2019 год», — написали CNN. Однако эффективность ударов в сдерживании ядерной программы Тегерана остается под вопросом. Если бомбардировки не привели к полному отказу Ирана от ядерных амбиций, президент США получил серьезную проблему.

Ранее США провели бомбардировку иранских ядерных объектов, о чем заранее уведомили израильские власти. Как сообщает Axios, Вашингтон координировал свои действия с Тель-Авивом перед проведением операции.

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