CNN: Трамп создал себе головную боль, начав бомбить Иран

«Белый дом, возможно, посчитал, что у Тегерана теперь меньше возможностей нанести ответный удар США, чем в 2019 год», — написали CNN. Однако эффективность ударов в сдерживании ядерной программы Тегерана остается под вопросом. Если бомбардировки не привели к полному отказу Ирана от ядерных амбиций, президент США получил серьезную проблему.