Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать украинца на похоронах военного

Мобилизация на похоронах во Львовской области Украины. Видео © «Страна.ua».
Всё произошло во Львовской области. По сообщению очевидцев, мужчине удалось сбежать от представителей военкомата. Давление со стороны возмущённых граждан заставило сотрудников покинуть место происшествия. Судя по видео, военные повредили автомобиль одного из участников похоронной процессии.
Ранее на Украине мобилизовали настоятеля Троицкого храма в селе Трояндовое. Власти признали его годным к службе и отправили в распределительный центр. Там его вынуждали подписать контракт на военную службу.