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В США начали бить тревогу из-за вступления в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший не втягивать страну в зарубежные военные конфликты, рассматривает возможность участия американских сил в военных действиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщила корреспондент The New York Times в Белом доме Эрика Грин.

Участие в конфликте с Ираном может подставить под удар армию США.

Президент США Дональд Трамп, ранее обещавший не втягивать страну в зарубежные военные конфликты, рассматривает возможность участия американских сил в военных действиях на Ближнем Востоке. Об этом сообщила корреспондент The New York Times в Белом доме Эрика Грин.

По данным издания, Иран готов нанести удары по военным объектам и оборудованию США в регионе в случае, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля. «Американские чиновники, которые ознакомились с отчетами разведки, заявили, что Иран готов нанести удар по военным базам и оборудованию США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны», — говорится в публикации.

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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