В США начали бить тревогу из-за вступления в войну с Ираном

По данным издания, Иран готов нанести удары по военным объектам и оборудованию США в регионе в случае, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля. «Американские чиновники, которые ознакомились с отчетами разведки, заявили, что Иран готов нанести удар по военным базам и оборудованию США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны», — говорится в публикации.