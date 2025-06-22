Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам

В Иране подтвердили атаку по ядерным объектам.
Власти Ирана подтвердили атаку США по ядерным объектам страны. Об этом сообщил CNN со ссылкой на агентства Fars и IRNA.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция.
«Несколько часов назад после активации систем ПВО Кума и обнаружения враждебных целей часть района ядерного объекта Фордо подверглась атаке вражеских ВВС», — передает телеканал слова представителя центра управления кризисными ситуациями региона Кум. Там же отметили, что атака произошла в районе объекта Фордо, глубоко расположенного в горах на севере страны, где размещаются современные центрифуги для обогащения урана.
Заместитель губернатора по безопасности Исфахана подтвердил, что нападению подверглись также объекты в Исфахане и Натанзе в центральном Иране. «Мы стали свидетелями вторжений вблизи ядерных объектов в Исфахане и Натанзе», — приводит его слова агентство IRNA. По его информации, для отражения атаки были задействованы средства противовоздушной обороны, «было слышно несколько взрывов».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША начали бомбардировки Ирана: что известно об атакованных ядерных объектах.
Ядерный объект Фордо представляет стратегическую ценность для иранской программы ядерных исследований. Он расположен на большой глубине, что, по мнению экспертов, делает его уязвимым только для специальных авиационных боеприпасов, находящихся на вооружении США. По предварительным данным, иранские ПВО отразили часть воздушных целей, но последствия атаки пока уточняются.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана, среди которых могли оказаться предприятия в Фордо, Натанзе и Исфахане. О проведении атак сообщил американский президент Дональд Трамп.
В Белом доме удары США по иранским ядерным объектам посчитали «очень эффективными». В CNN также сообщили, что после проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.