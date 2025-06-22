Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам

Заместитель губернатора по безопасности Исфахана подтвердил, что нападению подверглись также объекты в Исфахане и Натанзе в центральном Иране. «Мы стали свидетелями вторжений вблизи ядерных объектов в Исфахане и Натанзе», — приводит его слова агентство IRNA. По его информации, для отражения атаки были задействованы средства противовоздушной обороны, «было слышно несколько взрывов».