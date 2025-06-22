Занимала деньги: выяснилось, что случилось с Паниной накануне исчезновения

В Нижегородской области и Москве продолжаются поиски 21-летней Варвары Паниной. Девушка покинула дом в поселке Ждановский, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода, в начале июня и с тех пор не выходит на связь с семьей.
Позже камеры видеонаблюдения зафиксировали ее в одном из аэропортов Москвы. По словам родителей, существует вероятность, что Варвара стала жертвой преступной группы.
Варвара планировала посвятить жизнь науке.
21-летняя Варвара Панина выросла в многодетной семье. Некоторое время назад она вышла замуж и вместе с супругом проживала в поселке Ждановский.
Как рассказала aif.ru знакомая исчезнувшей девушки Анна, Варвара учится на филологическом факультете Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, успешно осваивает программу, стремится к красному диплому, занимается научной работой и преподаtт литературу в онлайн-школе.
«Мы учились вместе на филологическом факультете четыре года. Среди студентов у нее, насколько мне известно, не было близких друзей, но Варя всегда оставалась дружелюбной, отзывчивой и неконфликтной. Возможно, ее замкнутость объясняется глубокой увлеченностью учебой и научной деятельностью, ведь все свободное время она посвящала филологии. Тем не менее у нас было несколько доверительных разговоров, и я могу с уверенностью сказать: Варя — хороший товарищ и надежный человек. Она не склонна к спонтанным поступкам и необдуманным решениям, поэтому все произошедшее стало для нас настоящим шоком», — поделилась Анна.
Как исчезла Варвара Панина.
9 июня Варвара Панина сказала мужу, что едет в университет, и ушла из дома с рюкзаком и телефоном. К назначенному времени она не вернулась, и семья забила тревогу. Родные обратились в полицию и к волонтерам с заявлением о ее исчезновении.
Вскоре информация о розыске девушки появилась на страницах нижегородских поисково-спасательных отрядов и в местных СМИ. Позже мать девушки, Анжела Панина, рассказала на портале «Жди меня», что вскоре после исчезновения дочери семья начала получать сообщения с угрозами с незнакомых номеров.
Незнакомцы требовали выкуп и угрожали жизни Варвары. Сначала родители сочли это жестокой шуткой, но, когда получили откровенные фотографии девушки, поняли, что ситуация серьезная. Злоумышленники заявили, что отправят Варвару в сексуальное рабство в Турцию или Египет, а позже угрожали жестокой расправой. За жизнь девушки неизвестные потребовали 2 миллиона рублей.
Отец Варвары, Владимир Панин, поделился, что 9 июня девушки зафиксировали камеры в нижегородском аэропорту. В тот же день она прибыла в московский аэропорт. С тех пор след Варвары теряется.
Перед исчезновением Варвара Панина занимала деньги.
За месяц до исчезновения Варвара Панина начала занимать деньги у знакомых. Об этом aif.ru рассказала ее однокурсница Анна.
По словам девушки, Варвара всегда отличалась ответственностью и самостоятельностью — она жила отдельно от родителей и сама справлялась с финансовыми вопросами. Именно поэтому просьбы одолжить небольшие суммы поначалу не вызывали подозрений.
«Первые странности появились в середине мая, когда Варя начала просить в долг. Я не придала этому значения, ведь суммы были небольшие, их можно было списать на какие-то непредвиденные расходы или задержку выплат. Варя живет с мужем, давно самостоятельно решает все бытовые и финансовые вопросы. Тогда, в середине месяца, причин для тревоги не было», — поделилась Анна.
Отец Паниной также рассказывал журналистам, что незадолго до исчезновения дочь взяла в долг деньги. По его мнению, девушка стала жертвой мошенников, которые от имени деканата обещали ей повышенную стипендию, но потребовали 200 тысяч рублей за публикацию научных работ.
Владимир Панин отметил, что в последнее время Варвара часто отходила в сторону во время телефонных звонков и всегда носила с собой ноутбук, даже гуляя с собакой.
Панина не появлялась на учебе.
В беседе с aif.ru Анна рассказала, что перед исчезновением Варвара стала вести себя не так, как обычно. По ее словам, 10 июня, в разгар летней сессии, Панина неожиданно покинула чат с деканатом.
«На тот момент я еще не знала о ее исчезновении. Но позже заметила, что Варя не пришла на обзорные лекции, хотя раньше никогда не пропускала занятия, она была очень усердной студенткой», — поделилась Анна.
По ее словам, серьезное беспокойство возникло позже, когда Варвара не явилась на государственный экзамен.
«Моя однокурсница шла на красный диплом, мечтала поступить в магистратуру по лингвистике, а затем — в аспирантуру. Она хотела посвятить себя науке. Варя училась на направлении “Отечественная филология” и с большим уважением относилась к русской культуре. Долгое время она изучала древнерусские тексты. Ни о каких резких переменах, тем более о переезде за границу, она даже не задумывалась», — рассказала Анна.
Что говорят в университете о Паниной.
Как рассказала aif.ru сокурсница Варвары Виктория, девушку в университете знали как спокойную, ответственную и талантливую.
«Мы учимся на одном направлении, она — на четвертом курсе. Преподаватели всегда отзывались о ней с большим уважением: говорили, что она старательная, ответственная, с отличной успеваемостью. Варя активно участвовала в студенческих конференциях», — рассказала Виктория.
По ее словам, обеспокоенность среди студентов возникла, когда Варвара неожиданно не пришла на консультацию к экзамену.
«Сейчас сессия, все заняты защитой дипломов, и многие просто не успевают обращать внимание на других. Но ее отсутствие на консультации сразу насторожило одногруппников. Никто не понимает, что происходит», — добавила она.
В настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления местонахождения Варвары Паниной. Девушка также объявлена в федеральный розыск.