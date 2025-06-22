Занимала деньги: выяснилось, что случилось с Паниной накануне исчезновения

«Мы учились вместе на филологическом факультете четыре года. Среди студентов у нее, насколько мне известно, не было близких друзей, но Варя всегда оставалась дружелюбной, отзывчивой и неконфликтной. Возможно, ее замкнутость объясняется глубокой увлеченностью учебой и научной деятельностью, ведь все свободное время она посвящала филологии. Тем не менее у нас было несколько доверительных разговоров, и я могу с уверенностью сказать: Варя — хороший товарищ и надежный человек. Она не склонна к спонтанным поступкам и необдуманным решениям, поэтому все произошедшее стало для нас настоящим шоком», — поделилась Анна.