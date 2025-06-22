CBS: перед атакой США связывались с Ираном по поводу ударов

«В субботу США обратились к Ирану с дипломатическим письмом», — написали CBS. Они добавили, что Вашингтон официально уведомил Иран о том, что смена режима не планируется. Издание также сообщает, что президент США Дональд Трамп отклонил предложения о ликвидации верховного лидера Ирана.