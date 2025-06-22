Трамп пообещал вновь атаковать Иран, если тот «не остановится»

В своем выступлении политик также подробно рассказал о результатах ударах США, направленных против иранских ядерных объектов. Он отметил, что атака была успешной: все три цели были полностью уничтожены. «Эти невероятные пилоты и гении, которые это сделали, просто потрясающие, и, как вы знаете, все три места полностью разрушены. Мы пошли и добили два других. Фордоу исчез, и два других тоже исчезли», — заявил глава США.