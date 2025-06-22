Апелляция утвердила заочный арест экс-владельца Соликамского магниевого завода

«Заочно избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кондрашева оставить без изменения, а апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — отмечается в документе.
24 апреля Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева по делу о мошенничестве.
Экс-владелец Соликамского магниевого завода обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении).
Ранее Соликамский городской суд заочно приговорил другого бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию хищения 250 млн рублей и покушение на растрату 2,5 млрд рублей.
По данным следствия, Пестриков через подконтрольного ему гендиректора СМЗ Артура Уртаева в июне 2022 года заключил договор займа и получил 250 млн рублей, принадлежащих предприятию. Также он пытался продать свою долю в СМЗ за 2,5 млрд рублей. В управлении МВД по Соликамску возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а Пестриков был объявлен в розыск. Бывший гендиректор СМЗ Уртаев за растрату 250 млн рублей был приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.
В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал с Пестрикова 250 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. С исковым заявлением к Игорю Пестрикову о признании договора займа недействительной сделкой в арбитражный суд тогда обратились бывшие акционеры СМЗ Петр Кондрашев и Сергей Кирпичев. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество указало на то, что сделка была заключена в ущерб обществу, при этом директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.