Апелляция утвердила заочный арест экс-владельца Соликамского магниевого завода

В 2023 году Арбитражный суд Пермского края взыскал с Пестрикова 250 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. С исковым заявлением к Игорю Пестрикову о признании договора займа недействительной сделкой в арбитражный суд тогда обратились бывшие акционеры СМЗ Петр Кондрашев и Сергей Кирпичев. В качестве оснований для признания сделки недействительной Росимущество указало на то, что сделка была заключена в ущерб обществу, при этом директор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.