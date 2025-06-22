В США представили 4 сценария завершения войны с Ираном

По сведениям The New York Times, даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет ликвидирован, религиозно-военный истеблишмент, который на протяжении почти пяти десятилетий крепко удерживал власть в Иране, может не пасть. Не исключено, что Корпус стражей исламской революции может создать более дружественное Западу правительство или, что более вероятно, заменить более радикальной фигурой, которая будет готова к долгой борьбе.