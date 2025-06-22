«Мир достигается силой»: Нетаньяху сделал заявления после атаки США на Иран

После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, передает RT. Американский лидер также пригрозил вновь нанести удар по Ирану, если там не прекратят враждебные действия и не согласятся на мир. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.