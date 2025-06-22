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«Мир достигается силой»: Нетаньяху сделал заявления после атаки США на Иран

Удар США по иранским ядерным объектам «изменит историю». С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением после эскалации конфликта.

Нетаньяху поблагодарил Трампа за удары по Ирану.

Удар США по иранским ядерным объектам «изменит историю». С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением после эскалации конфликта.

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«Мы с президентом Трампом часто говорим: “Мир достигается силой”. И сегодня Трамп и Соединенные Штаты действовали очень решительно. Удар США по Ирану “изменит историю”», — сообщил Нетаньяху. Свое обращение он выложил в соцсети X.

В своем послании Нетаньяху также выразил благодарность Трампу за принятое решение. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что поражены объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

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В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной». В Иране удары США подтвердили.

После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху, передает RT. Американский лидер также пригрозил вновь нанести удар по Ирану, если там не прекратят враждебные действия и не согласятся на мир. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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