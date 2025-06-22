Генсек ООН отреагировал на вступление США в конфликт с Ираном

Антониу Гутерриш осудил удары США.
ООН осуждает удары США по Ирану, конфликт рискует выйти из-под контроля. С заявлением выступил генсек организации Антониу Гутерриш.
«Конфликт рискует выйти из-под контроля. Это приведет к катастрофическим последствиям для всего мира», — сказал Гутерриш.
Генсек ООН подчеркнул, что встревожен ситуацией. По его мнению, военного решения конфликта на Ближнем Востоке не существует.
Ночью США атаковали ядерные объекты Ирана. URA.RU ведет трансляцию случившегося.
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