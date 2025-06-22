В Иране высказались о судьбе ядерной программы после атаки США

Иран продолжит развивать ядерную отрасль.
Иран отвергает требования остановить ядерную программу. Об этом сообщает организация об атомной энергии Ирана.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана.
«Иран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли», — написали они в социальной сети «X». Они также добавили, что атаки на ядерные объекты являются нарушением международных норм.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Израилю и Ирану взаимный отказ от ядерных программ под международным надзором. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул необходимость контроля со стороны ООН и МАГАТЭ за обеими странами.