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В Иране высказались о судьбе ядерной программы после атаки США

Иран отвергает требования остановить ядерную программу. Об этом сообщает организация об атомной энергии Ирана.

Иран продолжит развивать ядерную отрасль.

Иран отвергает требования остановить ядерную программу. Об этом сообщает организация об атомной энергии Ирана.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана.

«Иран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли», — написали они в социальной сети «X». Они также добавили, что атаки на ядерные объекты являются нарушением международных норм.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Израилю и Ирану взаимный отказ от ядерных программ под международным надзором. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул необходимость контроля со стороны ООН и МАГАТЭ за обеими странами.

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