Трамп обратился к нации после бомбежки Ирана

Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Израиля после атаки США.
Ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены» американскими военными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к нации после авиаударов по ядерным объектам на территории Ирана.
«Никакие другие военные не смогли бы сделать то, что сделали мы. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями», — заявил Трамп в ходе выступления. Его заявление транслировалось на официальном сайте Белого дома.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
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В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной». Американский лидер поздравил военных с бомбардировкой, передает «Национальная служба новостей». В Иране удары США подтвердили.
После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава США также пригрозил вновь атаковать Иран, передает RT. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.