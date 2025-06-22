Трамп обратился к нации после бомбежки Ирана

«Никакие другие военные не смогли бы сделать то, что сделали мы. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями», — заявил Трамп в ходе выступления. Его заявление транслировалось на официальном сайте Белого дома.