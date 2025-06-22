Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обратился к нации после бомбежки Ирана

Ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены» американскими военными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к нации после авиаударов по ядерным объектам на территории Ирана.

Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Израиля после атаки США.

Ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены» американскими военными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к нации после авиаударов по ядерным объектам на территории Ирана.

«Никакие другие военные не смогли бы сделать то, что сделали мы. Ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Осталось много целей. Сегодняшняя ночь была самой трудной. Если мир не наступит, мы займемся другими целями», — заявил Трамп в ходе выступления. Его заявление транслировалось на официальном сайте Белого дома.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША начали бомбардировки Ирана: что известно об атакованных ядерных объектах.

В Белом доме атаку по иранским ядерным объектам посчитали «эффективной». Американский лидер поздравил военных с бомбардировкой, передает «Национальная служба новостей». В Иране удары США подтвердили.

После проведенной Вашингтоном операции, Трамп переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху. Глава США также пригрозил вновь атаковать Иран, передает RT. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше