Комсомольчанин сгорел заживо вместе с домом из-за пролитого бензина

В Комсомольске-на-Амуре мужчина погиб при пожаре из-за пролитого бензина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Возгорание произошло 21 июня в микрорайоне Мылки на улице Коммунаров. По данным регионального управления МЧС России, сигнал о пожаре поступил из жилого сектора — горел двухэтажный дом с пристроенным гаражом.
К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в гаражной пристройке. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Установлено, что в гараже произошёл разлив легковоспламеняющейся жидкости, предположительно бензина, что могло послужить одной из причин быстрого распространения огня.
Огнём были охвачены автопокрышки, бытовые вещи, три автомобиля внутри постройки и ещё один снаружи. Внутри самого дома выгорело одно из хозяйственных помещений, а продукты горения распространились по всем жилым комнатам. Для выявления возможных скрытых очагов возгорания спасатели вскрывали кровлю здания.
Полная ликвидация пожара заняла около двух с половиной часов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.