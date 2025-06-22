Комсомольчанин сгорел заживо вместе с домом из-за пролитого бензина

Огнём были охвачены автопокрышки, бытовые вещи, три автомобиля внутри постройки и ещё один снаружи. Внутри самого дома выгорело одно из хозяйственных помещений, а продукты горения распространились по всем жилым комнатам. Для выявления возможных скрытых очагов возгорания спасатели вскрывали кровлю здания.