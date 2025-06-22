В Израиле ужесточили ограничения после бомбардировок Ирана армией США

«С одобрения министра обороны Израиля Каца и после оценки ситуации было определено, что с воскресенья, в 03:45 утра, будут немедленно внесены изменения в инструкции Командования тыла. В рамках изменений было решено перевести все районы страны из режима частичной и ограниченной активности в режим необходимой активности», — говорится в публикации ЦАХАЛ.