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WABC: девять человек пострадали из-за аварии с яхтой на реке Гудзон в Нью-Йорке

В Нью-Йорке яхта врезалась в корабельный док на реке Гудзон.

Источник: Комсомольская правда

Судно столкнулось с причалом — корабельным доком — на реке Гудзон в Нью-Йорке, в результате чего пострадали девять человек, сообщает телеканал WABC.

«Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон», — передает сайт телестанции.

По предварительным данным, все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. На момент инцидента на борту находилось около 400 человек.

Ранее KP.RU писал о трагедии в населенном пункте Красный Луч в ЛНР. Тогда при взрыве огнетушителя, оказавшегося в костре, один ребенок погиб, другой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Накануне в Москве на Каширском шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Один из участников происшествия получил травмы, однако более детальные подробности не приводятся.