WABC: девять человек пострадали из-за аварии с яхтой на реке Гудзон в Нью-Йорке

Судно столкнулось с причалом — корабельным доком — на реке Гудзон в Нью-Йорке, в результате чего пострадали девять человек, сообщает телеканал WABC.
«Девять человек были госпитализированы с ранениями после того, как яхта врезалась в док на реке Гудзон», — передает сайт телестанции.
По предварительным данным, все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. На момент инцидента на борту находилось около 400 человек.
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