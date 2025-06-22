WABC: девять человек пострадали из-за аварии с яхтой на реке Гудзон в Нью-Йорке

Ранее KP.RU писал о трагедии в населенном пункте Красный Луч в ЛНР. Тогда при взрыве огнетушителя, оказавшегося в костре, один ребенок погиб, другой доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Накануне в Москве на Каширском шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Один из участников происшествия получил травмы, однако более детальные подробности не приводятся.