В США уверены, что атака Трампа на Иран увеличила риск появления ядерного оружия в стране

По мнению специалистов организации, удары по ядерным объектам Ирана, включая защищенный подземный комплекс в Фордо, способны лишь на время замедлить развитие ядерной программы страны. Однако в долгосрочной перспективе такие действия США и их союзников могут подтолкнуть иранские власти к выводу о необходимости обладания собственным ядерным арсеналом как меры сдерживания, а также усилят убежденность Тегерана в отсутствии интереса Вашингтона к дипломатическому урегулированию.