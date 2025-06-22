Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США уверены, что атака Трампа на Иран увеличила риск появления ядерного оружия в стране

Решение президента США Дональда Трампа поддержать военные удары по территории Ирана повысило вероятность появления у Тегерана ядерного оружия. С таким заявлением выступила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

В США заявили, что атака Трампа на Иран увеличила риск появления в стране ядерного оружия.

Решение президента США Дональда Трампа поддержать военные удары по территории Ирана повысило вероятность появления у Тегерана ядерного оружия. С таким заявлением выступила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША вмешались в конфликт на Ближнем Востоке и ударили по Ирану: онлайн-трансляция.

«Решение президента Дональда Трампа присоединиться к незаконным атакам Израиля на иранское руководство, гражданские объекты и основные ядерные объекты страны увеличивает риск появления у Ирана ядерного оружия», — говорится в заявлении Arms Control Association. Там же отметили, что решение Трампа также противоречит его ранним убеждениям.

По мнению специалистов организации, удары по ядерным объектам Ирана, включая защищенный подземный комплекс в Фордо, способны лишь на время замедлить развитие ядерной программы страны. Однако в долгосрочной перспективе такие действия США и их союзников могут подтолкнуть иранские власти к выводу о необходимости обладания собственным ядерным арсеналом как меры сдерживания, а также усилят убежденность Тегерана в отсутствии интереса Вашингтона к дипломатическому урегулированию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША начали бомбардировки Ирана: что известно об атакованных ядерных объектах.

Ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Поражены объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Иране удары США подтвердили.

В Белом доме атаку посчитали «эффективной». После проведенной США операции, американский лидер переговорил с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше