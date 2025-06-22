В США уверены, что атака Трампа на Иран увеличила риск появления ядерного оружия в стране

В США заявили, что атака Трампа на Иран увеличила риск появления в стране ядерного оружия.
Решение президента США Дональда Трампа поддержать военные удары по территории Ирана повысило вероятность появления у Тегерана ядерного оружия. С таким заявлением выступила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
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«Решение президента Дональда Трампа присоединиться к незаконным атакам Израиля на иранское руководство, гражданские объекты и основные ядерные объекты страны увеличивает риск появления у Ирана ядерного оружия», — говорится в заявлении Arms Control Association. Там же отметили, что решение Трампа также противоречит его ранним убеждениям.
По мнению специалистов организации, удары по ядерным объектам Ирана, включая защищенный подземный комплекс в Фордо, способны лишь на время замедлить развитие ядерной программы страны. Однако в долгосрочной перспективе такие действия США и их союзников могут подтолкнуть иранские власти к выводу о необходимости обладания собственным ядерным арсеналом как меры сдерживания, а также усилят убежденность Тегерана в отсутствии интереса Вашингтона к дипломатическому урегулированию.
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