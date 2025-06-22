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В Красноуфимске мужчина задержан за жестокое обращение с кошкой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале рассказала о ситуации, связанной с жестоким обращением с животными.

Источник: Reuters

21 июня в процессе мониторинга интернета сотрудники полиции была выявлена публикация с сообщением о том, что мужчина задушил свою кошку и выбросил её в мусорный бак.

Полицейские установили и задержали подозреваемого — ранее судимого жителя Красноуфимска, который пояснил, что противоправные действия совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, идет проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге на запись камеры наблюдения попал мужчина, который подкинул кота в подъезд многоэтажки по адресу ул. Щербакова, 148. Очевидец сообщил, что злоумышленник приехал на машине и закинул животное в подъезд.

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