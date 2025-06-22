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Американские дипломаты экстренно покидают Ирак после атаки США на Иран

США начали выводить дополнительный персонал дипмиссии из Ирака после атак Вашингтона по ядерным объектам в Иране. Информацию передает телеканал CNN.

Из Ирака вылетел борт с дипломатами США.

США начали выводить дополнительный персонал дипмиссии из Ирака после атак Вашингтона по ядерным объектам в Иране. Информацию передает телеканал CNN.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обратился к нации после бомбежки Ирана.

«США выводят дополнительный персонал своей дипломатической миссии из Ирака. По меньшей мере один борт покинул страну за последний час», — сообщает американский телеканал со ссылкой на источники. Целью вывоза является сохранения в Ираке «основного костяка» дипломатов.

Ночью Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, целью атак стали заводы Фордо Натанз и Исфахан. После атак американский глава Дональд Трамп поставил ультиматум Ираку: Тегеран должен сдаться, либо атаки будут усилены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию случившегося.

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