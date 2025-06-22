CNN: США использовали «бомбу-бункер» при ударах по ядерным объектам Ирана

«По словам двух источников, знакомых с операцией, Соединенные Штаты использовали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известную как “бункер-уничтожитель”, при нанесении ударов по иранским ядерным объектам», — сообщил телеканал CNN. Сколько было сброшено MOP не уточняется, однако уточняется, что это первый случай использования «бомбы-бункер».