В Иране провели эвакуацию на ядерных объектах до удара США

Иранские власти заранее эвакуировали персонал и запасы обогащенного урана с ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые были атакованы ВВС США ночью 22 июня. Об этом сообщает персидская служба BBC со ссылкой на заместителя директора Иранского радио и телевидения Хасана Абедини.