Появились кадры с места удара США по ядерному объекту в иранском Фордо

Ночью США нанесли удары по ядерным объектам в Иране.
Появились видеокадры с ядерного объекта в иранском Фордо после атак США. Судя по видео, видимых повреждений и пожара на месте не зафиксировано.
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Кадры, снятые рядом с ядерным объектом в Фордо, опубликовало иранское агентство Isna. По данным СМИ, на земле нет видимых повреждений и пожаров. Власти Ирана утверждают, что рисков утечек радиации также не зафиксировано.
Ночью 22 июня США начали бомбардировки Ирана. Основными целями ударов оказались промышленные объекты, где обогащают уран. После атаки президент США Дональд Трамп заявил, что цель ударов США была в о граничении ядерных возможностей Ирана.