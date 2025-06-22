Смертельное ДТП произошло в Спасском районе Приморья

Трагическое происшествие случилось на федеральной трассе А-370 «Уссури» в Спасском районе Приморского края. Сигнал о ДТП поступил в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский». На место происшествия незамедлительно выехали все экстренные службы.
По данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля Nissan Tino двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Мужчина имел внушительный стаж вождения — 20 лет, при этом за нарушения ПДД к ответственности не привлекался.
Рулевой не справился с управлением из-за высокой скорости. Машина опрокинулась и съехала в правый кювет.
На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. Результаты проверки показали, что водитель был трезв. Сейчас проводится ряд экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим. От этого зависят жизни не только самих водителей, но и всех участников дорожного движения.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в смертельном ДТП во Владивостоке погиб 27-летний пассажир.