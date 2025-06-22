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Мошенники обманули омичку по схеме с «Почтой России»

Омичка перевела 59 тысяч рублей и оформила кредит.

Источник: Kev Costello/CC0

В воскресенье, 22 июня 2025 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о нераскрытом преступлении в отношении 28-летней жительницы Большереченского района. Омичка стала жертвой мошенников, потеряв 59 тысяч рублей на схеме с «Почтой России».

«Девушке позвонил “сотрудник налоговой службы”, который убедил ее, что важные письма от них по каким-то причинам не доходят до адресата. Он посоветовал оформить доставку почтовых отправлений через канал якобы “Почты России” в мессенджере. Заявительница перешла по ссылке и указала персональные данные.

После этого к разговору подключился «сотрудник центробанка»: мошенники оформили доверенность от ее имени. Необходимо действовать на опережение — совершить перевод денежных средства на «безопасный счет»", — говорится в сообщении.

Девушка отправила 59 000 рублей с кредитной карты и оформила заем на 250 000 рублей, но знакомая потерпевшей, узнав про это, отговорила ее и посоветовала обратиться в полицию.

В течение дежурной смены в полицию обратились 13 граждан, ставших жертвами мошенников.