Мошенники обманули омичку по схеме с «Почтой России»

«Девушке позвонил “сотрудник налоговой службы”, который убедил ее, что важные письма от них по каким-то причинам не доходят до адресата. Он посоветовал оформить доставку почтовых отправлений через канал якобы “Почты России” в мессенджере. Заявительница перешла по ссылке и указала персональные данные.