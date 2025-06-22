«Управление аэропортов Израиля сообщает, что в связи с недавними событиями воздушное пространство Израиля закрыто для входящих и исходящих рейсов. Пассажиры должна проверить обновления у авиакомпаний. Наземные пограничные переходы на Синай и в Иордании работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Израиль закрыл воздушное пространство
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки США на ядерные объекты Ирана, наземные переходы с Египтом и Иорданией работают в обычном режиме, сообщило израильское управление аэропортов.