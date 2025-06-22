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Израиль закрыл воздушное пространство

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн — РИА Новости. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки США на ядерные объекты Ирана, наземные переходы с Египтом и Иорданией работают в обычном режиме, сообщило израильское управление аэропортов.

Источник: AP 2024

«Управление аэропортов Израиля сообщает, что в связи с недавними событиями воздушное пространство Израиля закрыто для входящих и исходящих рейсов. Пассажиры должна проверить обновления у авиакомпаний. Наземные пограничные переходы на Синай и в Иордании работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.