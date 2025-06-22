В Каменске-Уральском произошел пожар в гостинице

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади 200 квадратных метров огнем были повреждены кровля, мебель, оборудование в помещении кухни ресторана.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 33 человека (в их числе детей не было).
В борьбе с огнем участвовали шесть единиц техники и 28 человек личного состава. В 21:57 огонь был локализован, в 22:12 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:40.
21 января в Екатеринбурге произошел пожар в гостинице «Большой Урал» на ул. Красноармейской. В здании на втором этаже загорелась оконная рама.