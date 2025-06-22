Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Уральском произошел пожар в гостинице

21 июня, около 21:36, в Каменске-Уральском произошел пожар в здании гостиницы на улице Октябрьской.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади 200 квадратных метров огнем были повреждены кровля, мебель, оборудование в помещении кухни ресторана.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно из здания эвакуировались 33 человека (в их числе детей не было).

В борьбе с огнем участвовали шесть единиц техники и 28 человек личного состава. В 21:57 огонь был локализован, в 22:12 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:40.

21 января в Екатеринбурге произошел пожар в гостинице «Большой Урал» на ул. Красноармейской. В здании на втором этаже загорелась оконная рама.