ABC: США и Израиль еще год назад отрабатывали атаку на Иран

«США и Израиль отрабатывали эту атаку в ходе военных учений около года назад», — передает телеканал. Собеседник назвал учения беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала. При этом источник утверждает, что участники учений «не думал, что это произойдет сейчас».