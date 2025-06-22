США атаковали Иран впервые с 1979 года: карта ночных ударов на Ближнем Востоке

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила о нападении на ключевые ядерные центры страны, назвав действия нарушением международного права. В официальном сообщении ведомство осудило атаки как «варварские», ссылаясь на Договор о нераспространении ядерного оружия. При этом в заявлении не содержится прямого указания на США как организатора ударов, но они отметили, что американский президент публично взял на себя ответственность за произошедшее.