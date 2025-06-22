США атаковали Иран впервые с 1979 года: карта ночных ударов на Ближнем Востоке

США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.
Американские ВВС сегодня ночью нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — подземному комплексу в Фордо, заводу в Натанзе и хранилищу урана под Исфаханом. Президент США Дональд Трамп заявил, что целью было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана. В частности, на ключевой объект в Фордо был сброшен «полный комплект бомб», подчернкул Трамп.
Иранские власти, в свою очередь, отметили, что «некоторое время назад» эвакуировали объекты в Фордо, Натанзе, Исфахане, оттуда заранее вывезли запасы обогащенного урана. Карта атак США на Иран и подробная информация — в материале URA.RU.
ЛегендаФото: URA.RU.
США нанесли массированный удар по иранским ядерным объектам.
Американский военный самолет осуществил полную бомбовую загрузку по ядерному центру в Фордо. Дональд Трамп подтвердил информацию о проведенной операции в своем заявлении. Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, сообщает агентство Fars в telegram-канале. «Часом ранее — после того, как были задействованы средства противовоздушной обороны города в Фордо, жители Кума слышали несколько взрывов за пределами города», — передали журналисты.
Также американские ВВС нанесли удары по иранскому ядерному центру в Натанзе около 2:00 по московскому времени. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на источники в Иране.
Израильские силы нанесли повторный удар по стратегическому комплексу в Исфахане спустя девять дней после первой атаки. МАГАТЭ подтвердило повреждения нескольких зданий на территории ядерного объекта.
Иран попытался защитить ядерные объекты.
Иран заблаговременно вывез персонал и запасы обогащенного урана с объектов перед американскими ударами. Заместитель директора иранского ТВ Хасан Абедини заявил, что эвакуацию провели заранее, исключив риск радиационного заражения. По его словам, эвакуацию провели «некоторое время назад».
Трамп подтвердил атаку на ИранФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Какие бомбы и ракеты были использованы для атаки по Ирану.
США сбросили шесть огромных 15-тонных бомб на завод в Фордо. Эти специальные бомбы, сброшенные с невидимых радаров самолетов B-2, способны пробивать толстые бетонные перекрытия и уничтожать объекты глубоко под землей.
Одновременно по другим ядерным заводам в Натанзе и Исфахане выпустили 30 точных ракет Tomahawk с подводных лодок, которые находились в 640 км от целей, сообщает Fox News. Телеканал отмечает, что атака нанесла серьезный удар по ядерной программе Ирана.
Ответ Ирана на удары по их ядерным объектам.
Организация по атомной энергии Ирана подтвердила о нападении на ключевые ядерные центры страны, назвав действия нарушением международного права. В официальном сообщении ведомство осудило атаки как «варварские», ссылаясь на Договор о нераспространении ядерного оружия. При этом в заявлении не содержится прямого указания на США как организатора ударов, но они отметили, что американский президент публично взял на себя ответственность за произошедшее.
Уран — это ключевой элемент для ядерного оружия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Ключевые ядерные объекты Ирана.
Ядерные объекты в Натанзе.
Натанзе — крупнейший в стране комплекс — занимается обогащением урана — ключевым процессом для создания ядерного топлива. Здесь расположены современные центрифуги, часть которых скрыта в подземных сооружениях.
Комплекс включает шесть наземных зданий и три подземных бункера, два из которых рассчитаны на 50 тысяч центрифуг. Иран достиг здесь 60% уровня обогащения урана, что всего на 30% меньше нужного для оружия, сообщает МАГАТЭ.
Ядерные объекты в Фордо.
Этот подземный комплекс, скрытый в горах рядом с городом Кум, остается малоизученным — большая часть информации о нем получена из документов, добытых израильской разведкой. Согласно последним данным МАГАТЭ, в Фордо ведется обогащение урана до 60% с использованием 2700 центрифуг.
Основные производственные помещения расположены на глубине 80−90 метров, что делает объект практически неуязвимым для обычных атак. Лишь у США имеются специальные бомбы, способные поразить такие защищенные цели.
Ядерные объекты в Исфахане.
В этом крупнейшем исследовательском комплексе, построенном при китайской поддержке в 1984 году, работают около 3000 ученых. Объект располагает тремя исследовательскими реакторами китайского производства и рядом специализированных производств. На территории находятся установки для конверсии урана, производства топлива и другие стратегические объекты, сообщает NTI.