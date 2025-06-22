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Иран официально обвинил США в давлении на ядерную программу страны

Власти Ирана обвинили Соединенные Штаты в координации мер, направленных на давление на ядерную программу страны, вплоть до угроз атак на объекты. Об этом сообщает Центр ядерной безопасности Ирана.

Иран обвинил США в давлении на ядерную программу страны.

Власти Ирана обвинили Соединенные Штаты в координации мер, направленных на давление на ядерную программу страны, вплоть до угроз атак на объекты. Об этом сообщает Центр ядерной безопасности Ирана.

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«Сегодня мы наблюдаем ряд политических и психологических мер, которые принимаются под руководством Соединенных Штатов и которые осуществляются и играют свою роль тремя европейскими странами направлены на усиление давления на Исламскую Республику Иран с целью получения уступок от нас», — говорится в заявлении вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. Его слова передает Центр ядерной безопасности страны на своем сайте.

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Эти меры, по словам Центра, реализуются при открытом участии руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под влиянием «сионистского движения». «Эти действия ясно видны в заявлениях американских официальных лиц, включая разговоры о демонтаже ядерной программы Ирана и даже о нападении на нее. Они пытаются оправдать свои действия, придумывая отговорки», — отметил он в своем заявлении. Уточняется, что давление оказывается с целью добиться от Ирана уступок по ядерной программе и ограничить научно-технический прогресс страны.

Ранее сообщалось, что Иран готов заключить соглашение по ядерному оружию. На 15 июня в Маскате, столице Омана, были запланированы переговоры между Ираном и США по вопросам связанных с ядерным досье Ирана. Однако они сорвались.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.

В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.

После атаки Трамп обратился к нации. Он поблагодарил «всех, и, в частности, Бога». Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно. В Конгрессе США потребовали импичмента Трампа. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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