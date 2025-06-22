Иран официально обвинил США в давлении на ядерную программу страны

Эти меры, по словам Центра, реализуются при открытом участии руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под влиянием «сионистского движения». «Эти действия ясно видны в заявлениях американских официальных лиц, включая разговоры о демонтаже ядерной программы Ирана и даже о нападении на нее. Они пытаются оправдать свои действия, придумывая отговорки», — отметил он в своем заявлении. Уточняется, что давление оказывается с целью добиться от Ирана уступок по ядерной программе и ограничить научно-технический прогресс страны.