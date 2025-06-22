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В Первоуральске горела крыша 5-этажного жилого дома

22 июня, в 05:56, в Первоуральске, на улице Советской, произошел пожар на крыше пятиэтажного жилого дома.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание произошло на площади в три квадратных метра в хозяйственной постройке на кровле муниципального 5- этажного жилого дома.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались десять человек, в том числе пятеро детей. В тушении участвовали три единицы техники и 9 человек личного состава.

В 06:05 огонь локализовали, в 06:06 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 06:36.

Как сообщалось ранее, вечером 21 июня в Каменске-Уральском произошел пожар в здании гостиницы на улице Октябрьской. На площади в 200 квадратных метров огонь повредил помещение кухни ресторана.