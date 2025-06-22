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Три украинских беспилотника уничтожили ночью в Смоленской области

Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников ночью 22 июня. Всего над регионом уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник», — написал Анохин в Telegram-канале.

По официальным данным, разрушений на земле от падения обломков не последовало. Люди не пострадали. Сейчас на местах ликвидации БПЛА работают оперативные службы. Население просят не приближаться к обломкам.

Прошлой ночью, 21 июня, силы ПВО сбили над регионами России пять украинских дронов. По два БПЛА перехватили над Курской и Воронежской областями, и один — над Мордовией.

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