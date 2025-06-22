Три украинских беспилотника уничтожили ночью в Смоленской области

«В Ершичском округе силами ПВО Министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник», — написал Анохин в Telegram-канале.
По официальным данным, разрушений на земле от падения обломков не последовало. Люди не пострадали. Сейчас на местах ликвидации БПЛА работают оперативные службы. Население просят не приближаться к обломкам.
Прошлой ночью, 21 июня, силы ПВО сбили над регионами России пять украинских дронов. По два БПЛА перехватили над Курской и Воронежской областями, и один — над Мордовией.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше