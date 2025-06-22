За сутки спасатели справились с девятью возгораниями в Красноярском крае

Утром 22 июня ГУ МЧС России по Красноярскому краю опубликовали сводку ЧП за сутки. Было успешно локализовано девять пожаров, обошлось без человеческих жертв. Наиболее серьезный случай произошел в поселке Березовка, где пламя охватило частный дом, хозпостройку и транспортное средство на площади 30 м². По предварительным данным, к трагедии привела халатность при использовании открытого огня.
На дорогах региона зафиксировано семь аварийных ситуаций, потребовавших вмешательства спасателей. Благодаря их действиям удалось сохранить жизни двум участникам ДТП. Особого внимания заслуживает происшествие на трассе Р-412 в Балахтинском районе, где легковой автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Специалистам пришлось извлекать водителя из деформированного кузова.
Смертельный инцидент произошел на реке Мана вблизи поселка Нарва. Катающийся на моторной лодке мужчина столкнулся с женщиной, находившейся на сапборде. Несмотря на оперативную помощь очевидцев, доставивших пострадавшую на берег, спасти ее не удалось — смерть наступила до прибытия медиков.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что 22 июня термометры покажут до +26 градусов тепла.