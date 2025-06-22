За сутки спасатели справились с девятью возгораниями в Красноярском крае

Утром 22 июня ГУ МЧС России по Красноярскому краю опубликовали сводку ЧП за сутки. Было успешно локализовано девять пожаров, обошлось без человеческих жертв. Наиболее серьезный случай произошел в поселке Березовка, где пламя охватило частный дом, хозпостройку и транспортное средство на площади 30 м². По предварительным данным, к трагедии привела халатность при использовании открытого огня.