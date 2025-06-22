Зеленский объявил «месяц дипломатического давления на Россию»

Зеленский решил усилить давление на Россию после ПМЭФ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «месяца дипломатического давления на Россию». Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, отметив, что Киев намерен сосредоточить усилия на дипломатических инициативах, направленных на достижение «справедливого и устойчивого мира».
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«Украина начинает месяц дипломатического давления на Россию», — заявил Сибига. Его слова приводит telegram-канал «Украина.ру».
Как пояснил глава МИД страны, Украина рассматривает предстоящий месяц как этап «полной дипломатической мобилизации для приближения окончания войны». Конкретный план действий и детали предпринимаемых шагов глава МИД не уточнил.
Заявление прозвучало после обращения Владимира Зеленского, опубликованного в его telegram-канале. В нем украинский президент анонсировал серию ответных мер на высказывания президента России Владимира Путина, сделанные во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ −2025). Зеленский пообещал усилить санкционное давление на Россию и увеличить инвестиции в производство беспилотных летательных аппаратов различных типов, чтобы нарастить оборонный потенциал страны.
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Ранее Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025 заявил, что Москва не стремится к капитуляции Украины и не ставит перед собой задачу захватить новые территории, однако не стал исключать такой возможности. Президент России также подчеркнул, что, по его мнению, русский и украинский народы являются единым целым, добавив: «В этом смысле вся Украина — наша».
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. В его работе приняли участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества.