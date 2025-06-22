Зеленский объявил «месяц дипломатического давления на Россию»

Ранее Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025 заявил, что Москва не стремится к капитуляции Украины и не ставит перед собой задачу захватить новые территории, однако не стал исключать такой возможности. Президент России также подчеркнул, что, по его мнению, русский и украинский народы являются единым целым, добавив: «В этом смысле вся Украина — наша».