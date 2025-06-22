Трамп обратился к нации после бомбардировки ядерных объектов Ирана: полное заявление

Президент США предупредил, что либо будет мир, либо для Ирана наступит трагедия. Он указал на готовность нанести новые удары, если Иран не пойдет на мирное урегулирование. «Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством, большинство из них можно будет уничтожить за считанные минуты», — сообщил он во время выступления в Белом доме.