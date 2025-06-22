Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правоохранители прикрыли в Ташкенте подпольный покерный клуб

Vaib.uz (Узбекистан. 22 июня). Сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента обнаружили и ликвидировали подпольный покерный клуб, организованный в Яшнабадском районе.

Как выяснилось, хозяйка помещения на постоянной основе организовывала азартные игры и получала с каждого сеанса по 5% от общего выигрыша.

В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили характерный чемоданчик с покерным набором — фишками и картами. Такие кейсы часто используются для домашних игр: компактные, они легко переносятся и выглядят как миниатюрное казино.

Однако самым неожиданным находкой стал свёрток с веществом коричневого цвета, завернутым в фольгу. Вещество внешне напоминало жевательную резинку и имело резкий запах. Оно было изъято из морозильника и направлено на экспертизу.

Помимо этого, правоохранители конфисковали крупную сумму наличных: 7 300 000 сумов и 8 700 долларов.

По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.

Организатору подпольного клуба, если её вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы.