Правоохранители прикрыли в Ташкенте подпольный покерный клуб

Как выяснилось, хозяйка помещения на постоянной основе организовывала азартные игры и получала с каждого сеанса по 5% от общего выигрыша.
В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили характерный чемоданчик с покерным набором — фишками и картами. Такие кейсы часто используются для домашних игр: компактные, они легко переносятся и выглядят как миниатюрное казино.
Однако самым неожиданным находкой стал свёрток с веществом коричневого цвета, завернутым в фольгу. Вещество внешне напоминало жевательную резинку и имело резкий запах. Оно было изъято из морозильника и направлено на экспертизу.
Помимо этого, правоохранители конфисковали крупную сумму наличных: 7 300 000 сумов и 8 700 долларов.
По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.
Организатору подпольного клуба, если её вина будет доказана, грозит до 7 лет лишения свободы.