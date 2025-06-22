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В Якутии на реке Вилюй произошла утечка нефтепродуктов

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Утечка нефтепродуктов произошла на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск в Якутии, идет работа по локализации разлива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Источник: РИА "Новости"

«22 июня 2025 года обнаружена утечка нефтепродуктов на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск. Информация о пятне разлива поступила в службу спасения Якутии в 02:43 (20:43 мск 21 июня — прим. ТАСС), — говорится в сообщении. — Сразу после получения сигнала к месту происшествия были направлены спасатели вилюйского поисково-спасательного отряда. В операции задействованы два спасателя, два представителя местной администрации и одно плавсредство. К 04:10 (22:10 мск 21 июня — прим. ТАСС) следы нефтяного пятна были обнаружены на протяжении 19 км от села Верхневилюйск до села Хоро».

На место выехали сотрудники Минэкологии Якутии для оценки масштабов загрязнения и его последствий и отбора проб воды. Одновременно из Якутска выехала дополнительная группа спасателей в составе шести человек. Продолжается работа по локализации разлива и оценке ущерба.

Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендуют соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Как сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев, местные жители сообщили о резком запахе дизельного топлива. После поступления сообщения о разливе нефтепродуктов состоялось экстренное совещание состава КЧС в администрации района. Он уточнил, что установлено нефтяное пятно шириной от 3 до 15 метров. Источник разлива не установлен.

«Ведутся работы по выяснению причины. Для предотвращения дальнейшего загрязнения приостановлена откачка воды из реки. Администрация района проводит постоянный мониторинг ситуации и принимает все необходимые меры для локализации и ликвидации разлива», — добавил глава района.