В Якутии на реке Вилюй произошла утечка нефтепродуктов

«22 июня 2025 года обнаружена утечка нефтепродуктов на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск. Информация о пятне разлива поступила в службу спасения Якутии в 02:43 (20:43 мск 21 июня — прим. ТАСС), — говорится в сообщении. — Сразу после получения сигнала к месту происшествия были направлены спасатели вилюйского поисково-спасательного отряда. В операции задействованы два спасателя, два представителя местной администрации и одно плавсредство. К 04:10 (22:10 мск 21 июня — прим. ТАСС) следы нефтяного пятна были обнаружены на протяжении 19 км от села Верхневилюйск до села Хоро».