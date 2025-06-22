Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников ВСУ над территорией России

21 июня российские военные за сутки нанесли массированный удар по цехам производства, местам сборки и хранения дронов ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников в 142 районах, а также инфраструктуру военного аэродрома и топливно-энергетического комплекса.