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Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали над территорией страны 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали над территорией страны 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что девять дронов уничтожили над территорией Брянской области и по одному — над территориями Смоленской области и Республики Крым.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

21 июня российские военные за сутки нанесли массированный удар по цехам производства, местам сборки и хранения дронов ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников в 142 районах, а также инфраструктуру военного аэродрома и топливно-энергетического комплекса.