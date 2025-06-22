Иран пообещал последствия после атаки США на ядерные объекты

«США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. Это нападение возмутительно и будет иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул Аракчи. Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Иран оставляет за собой право на любые возможные меры для защиты своих интересов.