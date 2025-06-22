Российские силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Перехват вражеских дронов осуществлялся в период с 22:30 по московскому времени 21 июня до 02:55 22 июня. Основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где было сбито девять беспилотников самолётного типа. Ещё по одному БПЛА уничтожено над территорией Смоленской области и Республики Крым.
А в ночь на 21 июня российские системы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников, атаковавших три региона страны. Два дрона были перехвачены над Курской областью, ещё два — над Воронежской областью, и один — над Мордовией.
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