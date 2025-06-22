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Жительница Самарской области перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Жительница Отрадного перевела мошенникам 410 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Отрадном жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя местная жительница. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками несуществующей организации «Росмониторинг». Под предлогом «подозрительных операций» по ее банковским счетам злоумышленники убедили женщину снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Аферисты давали инструкции по переводу средств через банкомат и строго настаивали, чтобы она никому не сообщала о происходящем. В результате женщина лишилась 410 тысяч рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников. В полиции рассказали, как не попасться на удочку мошенников.

Ни один банк или госорган не попросит вас переводить деньги на «безопасные счета». Сотрудники банка не звонят с незнакомых номеров и не требуют немедленных действий.

Не сообщайте личные данные и коды из СМС по телефону. Если возникли сомнения — положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру. О любых подозрительных звонках сообщайте в полицию.