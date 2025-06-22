Жительница Самарской области перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Отрадном жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя местная жительница. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками несуществующей организации «Росмониторинг». Под предлогом «подозрительных операций» по ее банковским счетам злоумышленники убедили женщину снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Аферисты давали инструкции по переводу средств через банкомат и строго настаивали, чтобы она никому не сообщала о происходящем. В результате женщина лишилась 410 тысяч рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников. В полиции рассказали, как не попасться на удочку мошенников.
Ни один банк или госорган не попросит вас переводить деньги на «безопасные счета». Сотрудники банка не звонят с незнакомых номеров и не требуют немедленных действий.
Не сообщайте личные данные и коды из СМС по телефону. Если возникли сомнения — положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру. О любых подозрительных звонках сообщайте в полицию.