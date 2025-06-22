Жительница Самарской области перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

В Отрадном жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя местная жительница. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками несуществующей организации «Росмониторинг». Под предлогом «подозрительных операций» по ее банковским счетам злоумышленники убедили женщину снять все сбережения и перевести их на «безопасный счет». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.