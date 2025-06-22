Иран экстренно обратился в ООН после бомбежки США

Иран обратился к ООН после атаки США.
Иран потребовал от Совета Безопасности ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
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«Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание по поводу нападения США на ядерные объекты страны», — передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Иравани. Ранее США атаковали ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
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После удара Трамп обратился к нации, поблагодарив военных. Однако в американской Ассоциации по контролю над вооружениями ее оценили негативно.
В Конгрессе США отметили, что атака по Ирану не была одобрена и потребовали от американского лидера ответа. Также призвали к импичменту. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.