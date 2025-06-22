Иран экстренно обратился в ООН после бомбежки США

В Конгрессе США отметили, что атака по Ирану не была одобрена и потребовали от американского лидера ответа. Также призвали к импичменту. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.