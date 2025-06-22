В Самарской области водитель без прав уснул за рулем и спровоцировал ДТП

Следственный отдел О МВД России по Шенталинскому району возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительным данным, 32-летний водитель, не имевший водительских прав, уснул за рулем автомобиля LADA 4×4 и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. Об этом сообщили в ГУ МВД Росси по Самарской области.