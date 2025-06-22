В Самарской области водитель без прав уснул за рулем и спровоцировал ДТП

Следственный отдел О МВД России по Шенталинскому району возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительным данным, 32-летний водитель, не имевший водительских прав, уснул за рулем автомобиля LADA 4×4 и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. Об этом сообщили в ГУ МВД Росси по Самарской области.
Авария произошла в мае на 11-м километре трассы «Шентала — Азеево». На место происшествия прибыли экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Пострадавшими оказались 82-летний водитель Lada Priora, его 81-летняя супруга и пассажирка LADA 4×4. Последняя получила тяжкий вред здоровью, пожилые супруги — средний.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Назначены экспертизы, расследование продолжается.