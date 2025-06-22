Есть ли риск загрязнения Иртыша ртутью из озера Былкылдак

— Согласно разработанной концепции демеркуризации, а также на основе ранее проведённых исследований, объём ртути, находящейся на дне озера Былкылдак, оценивается приблизительно в 13,2 тонны. Однако для точного определения степени взаимодействия ртути с подземными водами необходимо проведение дополнительных исследований. Для контроля эффективности «Стены в грунте» пробурено 25 наблюдательных скважин, через которые осуществляется регулярный мониторинг. В настоящее время риск проникновения ртути в реку Иртыш не зафиксирован. С 2022 года мониторинг проводится в верховьях реки — на границе с Абайской областью, а также в нижнем течении — на границе с Российской Федерацией. Пробы, отобранные за последние три года, не выявили присутствия ртути, что свидетельствует об отсутствии трансграничной угрозы. Качество речной воды контролируется на девяти специализированных постах региона. Павлодарский филиал РГП «Казгидромет» продолжает осуществлять постоянный гидрохимический мониторинг. Так, по результатам первых пяти месяцев текущего года содержание ртути в Иртыше составило 0,00001 мг/дм³, что соответствует всем действующим санитарным нормативам, — указывается в сообщении министерства.