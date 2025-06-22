Мощные взрывы раздались в Тель-Авиве после бомбежки США Ирана. Видео

Израиль подвергся новой атаке новой атаке со стороны Ирана.
В израильских городах Хайфа и Тель-Авив прогремели мощные взрывы после массированного ракетного удара со стороны Ирана. Всего по стране было выпущено около 30 ракет. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Введен режим ракетной опасности.
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«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — сообщила ЦАХАЛ в своем telegram-канале. На всей территории Израиля введен режим ракетной опасности.
Системы обороны работают для перехвата угрозы. Население призывают следовать инструкциям Командования тыла.
По данным telegram-канала Shot, одна из баллистических ракет разорвалась вблизи жилых домов в Хайфе. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который поднимается над районом предполагаемого попадания.
Информация о раненых или погибших на данный момент отсутствует. Местные службы экстренного реагирования и спасатели работают на месте происшествия, оценивая ущерб и устанавливая обстоятельства произошедшего.
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Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана, что спровоцировало ответные меры. Стороны атакуют столицы и важные инфраструктурные объекты.
В ночь на 22 июня США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
В ответ на атаку США, Иран призвал ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Также, Иран выпустил ракеты по Израилю. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.