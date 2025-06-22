Мощные взрывы раздались в Тель-Авиве после бомбежки США Ирана. Видео

В ответ на атаку США, Иран призвал ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны. Также, Иран выпустил ракеты по Израилю. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.