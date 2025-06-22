Автомобилист пытался подкупить инспектора ГАИ в Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области автомобилист пытался откупиться взяткой в размере 30 тыс. рублей от инспектора ГАИ, чтобы избежать ответственности за нарушение закона. Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, сообщает Госавтоинспекция региона.
Во время проверки инспектор заподозрил, что водитель авто нетрезв, и предложил ему пройти медицинское освидетельствование. В ответ мужчина предложил полицейскому 30 тыс. рублей, чтобы тот не составлял протокол о нарушении.
Сотрудник ГАИ не взял деньги и сообщил обо всём в дежурную часть МО МВД «Красносулинский». Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
За попытку дачи взятки водителю грозит штраф в размере от 15-кратной до 90-кратной суммы взятки или тюремный срок до 12 лет.
Ранее четверо взрослых погибли в страшном ДТП в Ростовской области.