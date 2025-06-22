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В Нижнем Новгороде поймали ассенизатора, сливавшего нечистоты в колодец

В Приокском районе Нижнего Новгорода поймали «чёрного ассенизатора», который сливал нечистоты в колодец возле ЖК «Цветы». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: Freepik

Мужчина знал, что должен был доехать до специальной станции по приёму жидких отходов, однако не стал утруждать себя дальней дорогой.

«По данной ситуации написано заявление в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.