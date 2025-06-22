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Иран запустил ракеты по Израилю после атаки США по ядерным объектам

Иран выпустил первую волну ракет в сторону Израиля после ночных атак Соединённых Штатов на ядерные объекты Тегерана. Армия обороны Израиля подтвердила факт запуска ракет с территории Ирана и призвала граждан укрыться в безопасных местах.

Источник: Life.ru

Разрушения в Израиле после атаки Ирана. Видео © Telegram / ClashReport.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в официальном заявлении.

Военные добавили, что системы ПВО работают над перехватом воздушных целей и призвали людей оставаться в защищённых пространствах до дальнейшего уведомления. Израильские СМИ также сообщили о прилётах иранских ракет в Хайфе и Тель-Авиве. На данный момент известно о двух пострадавших.

Разрушения в Израиле после атаки Ирана. Видео © Telegram / ClashReport.

Этот запуск стал первой реакцией Ирана на недавние бомбардировки ВВС США, в ходе которых были поражены три ключевых ядерных объекта страны.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что эти объекты были «полностью и окончательно уничтожены» и предупредил, что в случае отказа Ирана от мирных переговоров американские войска нанесут новые удары по другим целям. В ответ на действия США в Иране сообщили, что ключевые объекты ядерной программы были эвакуированы заранее, а министр иностранных дел страны подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право использовать все возможные меры для защиты своего народа и ответить на нападения.

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