США вступили в войну с Ираном и Израилем: что известно об ударах по ядерным объектам

BBC США обстреляли Иран.
Президент США Дональд Трамп подтвердил ночные удары ВВС США по трем ключевым ядерным объектам Ирана (Исфахан, Натанз, Фордо). В ответ на это Иран сигнализировал о готовности к переговорам, но потребовал сначала прекращения израильской агрессии, что США отвергли. Израиль, в свою очередь, ввел экстренные ограничения, включая запрет массовых собраний, опасаясь ответного удара. Главное о ночных атаках США по Ирану 22 июня — в материале URA.RU.
США ударили по ядерным объектам Ирана.
Ядерные объекты в иранском Исфахане, Фордо и Натанзе были атакованы с воздуха, передает иранское агентство Fars со ссылкой на власти исламской республики.
«Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО в провинции Кум (в центре Ирана — ред.) и обнаружены враждебные цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам», — говорится в сообщении.
Президент США подтвердил атаки на три ключевых ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо. По его словам, центры по обогащению урана были полностью уничтожены, включая подземный комплекс в Фордо, по которому сбросили полный боезапас.
Чем США атаковали ядерные объекты Ирана.
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По данным Axios, США задействовали стелс-бомбардировщики B-2, которые незадолго до удара были направлены в сторону Ближнего Востока. Эти самолеты способны нести противобункерные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) весом около 13 тонн каждая.
Fox News сообщил, что бомбардировщики B-2 участвовали в ударах по ключевому ядерному объекту в Фордо, сбросив шесть противобункерных бомб. По данным этого источника, каждая бомба весила 15 тонн.
Удары по объектам в Исфахане и Натанзе, согласно Fox News, были нанесены примерно 30 крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с подводных лодок.
CNN, ссылаясь на правительственного чиновника, сообщил, что B-2 использовали противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти бомбы, также известные как «взломщики бункеров», весят около 13,6 тонн и содержат 2,7 тонны взрывчатки. Телеканал приводит цитату из информационного бюллетеня ВВС США, в котором говорится, что MOP разработана для «уничтожения оружия массового поражения противника, размещенного в хорошо защищенных объектах».
США предупреждали Иран о намерении ударить по ядерным объектам.
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Администрация Трампа заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану, написал журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на израильского чиновника. «Израильский чиновник сообщил мне, что администрация Трампа заранее проинформировала Израиль об ударе США по Ирану», — написал Равид.
Кроме того, 19 июня Трамп предупреждал, что примет решение о вступлении в конфликт Израиля и Ирана «в ближайшие две недели», чтобы дать Тегерану последний шанс вернуться за стол переговоров о ядерной программе.
Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп обратился к нации после бомбардировки ядерных объектов Ирана: полное заявление.
Через несколько часов после атак Дональд Трамп обратился к нации. Он объяснил, что целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана. Трамп предупредил, что самые сложные цели в Иране поражены, но там еще остались объекты для атаки в случае, если Иран не прекратит войну.
Иран выразил готовность провести переговоры.
Иран выразил готовность обсудить прекращение огня, но США сочли его условия неприемлемыми для начала диалога. Хотя Вашингтон предложил несколько вариантов соглашения, иранская сторона не пошла на уступки, потребовав сначала прекращения израильской агрессии. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагачи подтвердил открытость к переговорам, но лишь при выполнении предварительных условий.
Госсекретарь Марко Рубио проинформировал европейских партнеров о готовности Вашингтона к переговорам по ядерной программе Ирана. Администрация Трампа настаивает на полном демонтаже иранских ядерных объектов как условии соглашения. Одновременно президент США заявил, что успешная военная операция должна убедить Тегеран прекратить конфликт.
Иран не будет приостанавливать развитие ядерной промышленности.
Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении развивать ядерную промышленность. В официальном обращении Тегеран призвал международное сообщество осудить действия США и поддержать законные права страны.
Израиль ужесточил ограничение для населенияФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Реакция Израиля.
Израиль вводит экстренные ограничения.
Трамп назвал удары США по иранским ядерным объектам успехом, укрепляющим безопасность Израиля. Однако тыловое командование израильской армии ввело жесткие ограничения, включая запрет на массовые собрания и приостановку работы учебных заведений и предприятий. Эти меры, принятые по указанию министра обороны Исраэля Каца, вступили в силу сразу после публикации заявления в 03:45 мск. Подобные ограничения уже действовали с начала конфликта 13 июня, но были частично смягчены спустя несколько дней.
Заявление премьер-министра Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обещание уничтожить ядерные объекты Ирана выполнено. В своем видеообращении он сообщил, что операция «Народ как лев» достигла значительных успехов. Он подчеркнул, что удары США по объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо проводились в тесной координации с Израилем.
«C самого начала операции я обещал вам, что ядерные объекты Ирана будут уничтожены тем или иным способом. Это обещание выполнено» — сказал Нетаньяху народу.
Израильский лидер выразил признательность американскому президенту за решительные действия, назвав их поворотным моментом для региона. Нетаньяху уверен, что мощь США, проявленная в этой операции, недостижима для других стран и изменит ход истории. Он завершил обращение словами поддержки американо-израильского союза, подчеркнув принцип «мир через силу» как основу безопасности.