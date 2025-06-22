США вступили в войну с Ираном и Израилем: что известно об ударах по ядерным объектам

Через несколько часов после атак Дональд Трамп обратился к нации. Он объяснил, что целью бомбардировок было сокращение ядерных возможностей Ирана. Трамп предупредил, что самые сложные цели в Иране поражены, но там еще остались объекты для атаки в случае, если Иран не прекратит войну.